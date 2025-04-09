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Законопроект о техобслуживании лифтов в домах прошел первое чтение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект № 775871-8 о внесении изменений в Жилищный кодекс по вопросам технического обслуживания в многоквартирных домах (МКД) лифтов, лифтовых шахт и помещений, где есть лифтовое оборудование.

"(...) Подготовлен проект федерального закона, в котором предусматривается, что при наличии в многоквартирном доме указанных объектов, они эксплуатируются только при условии осуществления их технического обслуживания, включающего текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, включенными в реестр специализированных организаций, наделенных правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию лифтов, лифтовых шахт и помещений в многоквартирном доме", - говорится в пояснительной записке к документу.

В ней отмечается, что техобслуживание осуществляется специализированной лифтовой организацией на основании соответствующего договора. Он может быть заключен с управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или другим специализированным потребительским кооперативом, а при непосредственном управлении МКД - с собственниками помещений в нем, а также с лицами, ответственными за содержание помещений в многоквартирном доме (например, с застройщиком).

"Законопроект направлен на то, чтобы профильный ФОИВ разработал перечень требований, которые будут способствовать созданию более профессионального сообщества. Чтобы лифтом занимались только профессионалы, которые имели свою компетенцию, имели складской запас, имели достаточное количество машин для быстрого реагирования и достаточно серьезную современную диспетчеризацию", - подчеркнул на заседании один из авторов документа депутат Сергей Колунов.

Позже он уточнил в Telegram, что будут установлены четкие критерии, которым должны соответствовать компании, обслуживающие лифтовое оборудование. Правительство утвердит орган, ответственный за ведение реестра таких организаций, и единую форму договора на обслуживание.

Выступая в Госдуме, Колунов сообщил, что за последние пять лет в России произошло свыше 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, более из которых завершились тяжелыми травмами или смертью граждан.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик заявлял, что в 2026 году в стране может заработать единый цифровой реестр лифтов, который повысит прозрачность отрасли лифтового хозяйства для пользователей, производителей, контролирующих органов и других участников рынка.

Жилищный кодекс Константин Михайлик Правительство Госдума Сергей Колунов Минстрой
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