Минстрой и депутаты разрабатывают схему контроля за лифтовой отраслью

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ вместе с Минстроем ищут схему, которая позволит контролировать лифтовую отрасль на каждом ее этапе, заявил на пленарной сессии выставки "Лифт Экспо. Москва 2024" председатель комитета Сергей Пахомов.

"Лифтовая отрасль в нашем мире - это монтаж, производство, обслуживание. Вот все это должно быть увязано в единой цепочке с гарантированным качеством на каждом этапе. Этого сейчас нет. Но абсолютно точно, нам это очень нужно. Я сейчас не имею в виду какую-то единую компанию со всем набором спектров работ, нет. Я про контроль качества и про ответственность на каждом этапе. Вот эту схему мы тоже ищем и следующим этапом мы с коллегами из Минстроя уже пойдем в правительство с конкретными предложениями", - сказал депутат.

По его словам, необходимо понять, кого именно нужно поддерживать и каких именно производителей лифтов.

Он напомнил, что до 15 февраля 2025 года необходимо заменить 140 тысяч лифтов в многоквартирных домах.

В мае 2024 года сообщалось, что Минстрой подготовил дорожную карту по развитию лифтового хозяйства в стране. В марте 2024 года Госдума попросила правительство заняться решением вопросов ЖКХ и замены лифтов. Премьер-министра Михаила Мишустина попросили принять меры для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного. На сегодняшний день ответственность и полномочия в отрасли размыты между несколькими федеральными ведомствами, при этом отсутствует отдельное ведомство, которое централизованно могло бы отвечать за управление и работу жилищно-коммунального хозяйства в стране. Особо пристальное внимание необходимо уделить регулированию вопросов модернизации и замены лифтового парка жилищного фонда страны, поскольку государство от решения указанной проблемы отстранилось, говорится в обращении.

В начале 2024 года в Минстрое отмечали, что в замене нуждаются примерно 14% подъемников в жилых домах.