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Транскам в Северной Осетии закрывают до утра четверга для всех видов транспорта

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на Транскавказской автомагистрали будет приостановлено с 18:00 мск до утра 10 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 мск 9 апреля до 8:00 мск 10 апреля", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

МЧС Транскам Северная Осетия Южная Осетия
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