Движение всех видов транспорта приостановлено на Транскаме
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на движения всех видов транспорта вводятся на Транскавказской автомагистрали до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 мск 10 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Ранее движение на Транскавказской автомагистрали останавливалось с 18:00 мск 9 апреля до 8:00 мск 10 апреля.
Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.