Движение всех видов транспорта приостановлено на Транскаме

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на движения всех видов транспорта вводятся на Транскавказской автомагистрали до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 мск 10 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее движение на Транскавказской автомагистрали останавливалось с 18:00 мск 9 апреля до 8:00 мск 10 апреля.