Минпросвещения заявило, что детские лагеря Кубани и Крыма не затронуты разливом мазута

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас детские лагеря Краснодарского края и Крыма не затронуты выбросами мазута, в таких лагерях, как "Орленок" и "Смена", отдыхают дети, но неопределенность по летнему сезону сохраняется, сообщила и.о. директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Анна Тимофеева.

"Мы хотели бы отметить, что в настоящий момент те детские лагеря, которые находятся на территории республики Крым и Краснодарского края, не затронуты выбросами нефтепродуктов. Но что будет дальше, пока ситуация непонятна", - сказала она на совещании в Совете Федерации, посвященном летнему отдыху детей в России в 2025 году.

По ее словам, министерство совместно с коллегами из МЧС и Роспотребнадзора ведет постоянный мониторинг того, что происходит на территории Анапы. Всего в 2025 году планируется охватить организованными формами отдыха и оздоровления на территории Краснодарского края 26 тысяч детей.

"Всего у нас обычно в летний период отдыхает около 100 тысяч детей. Есть факты отказа от путевок, и на сегодняшний момент у нас таких прецедентов зафиксировано 16 тысяч, когда родители возвращали приобретенные или забронированные путевки в Краснодарский край. В целях минимизации рисков отказов от забронированных путевок нами был направлен запрос в регионы о возможности переноса срока закупки путевок в детские лагеря, расположенные на территории Краснодарского края, с февраля на апрель 2026 года", - рассказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что ход летнего сезона и возможность купаться в море для детей в лагерях будет зависеть от позиции МЧС и Роспотребнадзора.

"Но должна отметить, что у нас такие лагеря федеральные, как "Смена" и "Орленок", это лагеря, которые работают в круглогодичном режиме, и сейчас там отдыхают дети. У нас разработаны все программы, которые позволяют детям отдыхать, не выходя на побережье", - подчеркнула представитель Минпросвещения.

По словам Тимофеевой, уже разработаны программы и план мероприятий и воспитательной работы, которые позволят детям организованно отдыхать без возможности купания в Черном море, если ее не будет.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов призвал заинтересованные министерства и компании активнее проводить работу по информированию родителей о ситуации и возможности отдыха в Анапе с тем, чтобы минимизировать число отказов от отдыха.

Замглавы департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения министерства просвещения Наталья Кочеткова отметила, что такая работа ведется, но опасения по поводу отдыха на курорте сохраняются из-за действующего режима чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Кроме того, многие местные детские лагеря не открываются в ожидании решения Роспотребнадзора о пригодности пляжей для купания.