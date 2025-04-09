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В МЧС не знают сроки принятия решения о летнем сезоне в Анапе

Судьбу летнего сезона еще не решили

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - МЧС прикладывает усилия, чтобы как можно скорее устранить последствия разлива мазута в Анапе, в министерстве ожидают решения от Роспотребнадзора по открытию летнего сезона на курорте, сообщил замглавы министерства Илья Денисов в Совете Федерации.

"Со стороны министерства я бы воздержался от оценок, потому что это не входит в нашу компетенцию. Сейчас данный вопрос находится в плоскости, во-первых, правительства Краснодарского края и Роспотребнадзора. После того как правительство Краснодарского края представит пляжи для Роспотребнадзора, ведомство сделает оценку возможности их использования для оздоровительного отдыха детей", - рассказал он.

По его словам, мазутные пятна быстро убираются с поверхности моря, с побережья, отмываются птицы.

"Сделано все, что возможно, но пока собственники не поднимут со дна танкер, в котором находится мазут, нельзя говорить о том, будет ли развитие ситуации или нет. По результатам мониторинга дна и самого танкера, пока угрозы нет. Дальше все будет зависеть от собственников танкера", - заключил он.

В конце марта и в начале апреля из-за шторма в Анапе произошли новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии.

Решение Роспотребнадзора о возможности купания детей на пляжах Анапы летом пока не принято, сказал на этом же мероприятии в Совете Федерации замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов.

"Что касается вопроса по Анапе и готовности Анапы принимать детей на летний оздоровительный отдых, в еженедельном режиме правительственная комиссия обсуждает все вопросы, связанные с ликвидацией последствий этого происшествия. Кроме того, создан оперативный штаб на территории Анапы. На сегодняшний день информации нет той, которую вы, по крайней мере, сейчас хотите получить, да или нет. Эта информация обсуждается исключительно в рамках комиссии, и решение это будет тоже приниматься исключительно в рамках правительственной комиссии, специально для этого созданной", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Хроника 15 декабря 2024 года – 09 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС Роспотребнадзор правительство Анапа Илья Денисов Тимур Мурагимов Краснодарский край
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