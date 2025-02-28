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Роспотребнадзор разрешит использовать пострадавшие от разлива мазута пляжи Анапы только в случае их соответствия санправилам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор допустит к использованию пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, только после подтверждения их соответствия действующим санитарным правилам, сообщили журналистам в ведомстве.

Ведомство в рамках проведенных исследований не нашел отклонений от норм в песке и морской воде в Крыму и Севастополе, положительный прогноз дан курортам Сочи и Геленджик, сообщили журналистам в ведомстве.

Как уточнили в сообщении, в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе было проведено более 2,5 тыс. исследований морской воды, а также исследовано более 7,7 тыс. песка на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ.

"В Республике Крым и г. Севастополе отклонений от нормативов не выявлено", - заявили в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в Роспотребнадзоре, "по результатам проведенных исследований прогнозы по рискам являются благоприятными" на территории Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, Геленджика с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск.

В конце января в Роспотребнадзоре сообщили, что до 1 марта проведут в пострадавших от разлива мазута районах черноморского побережья предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 28 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Анапа Краснодарский край Кубань Темрюкский район Керченский пролив
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