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В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в апреле 2025 года обновляет максимальные значения на фоне поздних холодов, сообщает "Газпром". При этом погодные условия в стране нельзя назвать необычными.

По данным "Системного оператора ЕЭС России", температура воздуха в последние дни заметного похолодания (воскресенье, понедельник, вторник) близка к климатической норме. А в целом за первую неделю апреля средняя температура более чем на два градуса превышает норму.

"Газпром" установил новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 8 апреля и составил 1,188 млрд куб. м газа", - пишут газовики.

"Рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. "Газпром" надежно обеспечивает транспортировку газа в необходимых объемах", - подчеркивается в сообщении.

Предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 млрд куб. м газа), напомнили в компании.

Газпром
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