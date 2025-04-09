Аэропорт Калуга временно приостановил работу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорте Калуга, сообщил в среду представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, уточнил он.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - говорится в сообщении.