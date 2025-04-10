Аэропорт Калуга возобновил работу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуга, сообщили в Росавиации.

"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, уточнил он.

Ранее Кореняко сообщал о введении и снятии ограничений в аэропорту Внуково.