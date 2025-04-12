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Заморозки прогнозируются на юге европейской части России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Очень холодная погода прогнозируется в ближайшие дни в регионах Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге, в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму - ненастная погода. Заморозки прогнозируются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 12-14 апреля", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на понедельник в этих регионах температура будет опускаться до минус 3, а в отдельных районах до минус 6 градусов.

В субботу и воскресенье в Краснодарском и Ставропольском краях, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии будут сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега.

В Краснодарском крае, в Ингушетии и Чеченской республике ожидается усиление ветра до 23 м/с.

"Очень сложная и ненастная погода будет в Крыму 12-14 апреля, там очень сильные осадки в виде и дождя, и снега, и мокрого снега, и температуры тоже отрицательные", - добавил Вильфанд.

Постепенное повышение температуры, как уточнил метеоролог, начнется со вторника, однако температура только приблизится к норме.

"Очень холодная погода" в ближайшие дни прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа.

"По-настоящему холодно, около 20 градусов мороза, в субботу и воскресенье будет в Архангельской области, что на 8-9 градусов ниже нормы. В Мурманской области температура на 7 градусов ниже нормы - до минус 15 - минус 18. Холодно и в Ненецком автономном округе, до минус 17 - минус 19, что на 7 градусов ниже нормы. И даже в Вологодской области, на юге федерального округа, температура на 6 градусов ниже нормы и заморозки до минус 7", - уточнил Вильфанд.

При этом "супертёплая погода" с температурой на 12-14 градусов выше нормы будет в регионах Сибири.

"Очень теплая погода 2-3 дня будет в Новосибирской области, в Алтайском крае. В Алтайском крае температура прогнозируется до плюс 26 - плюс 29 градусов, в Новосибирской области - до плюс 24 - плюс 26. Это фантастически высокие температуры. Но уже к середине недели температурный фон приблизится к норме, будет на 1-2 градуса выше нормы", - сообщил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Северо-Западный федеральный округ Краснодарский край Карачаево-Черкесия Ингушетия
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