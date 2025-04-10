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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 дронов ВСУ над семью российскими регионами

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на четверг 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"За период с 20:15 9 апреля по 06:00 по Москве 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 13 дронов сбито над Брянской областью, 12 - над Калужской областью, семь - над Курской областью, по четыре - над Белгородской областью и Республикой Крым, по одному - над Орловской областью и Московским регионом.

Минобороны РФ Крым Брянская область Курская область Калужская область Орловская область
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