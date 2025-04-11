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Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10:00 11 апреля", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта на участке Транскама было приостановлено с 12:00 10 апреля.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам Северная Осетия Южная Осетия МЧС РФ
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