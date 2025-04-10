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Экипаж корабля "Союз МС-26" вернется на Землю 20 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отстыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" от Международной космической станции (МКС) и посадка на Землю запланирована на 20 апреля, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"20 апреля 2025 года запланирована расстыковка с Международной космической станцией и посадка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" с экипажем в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Доналда Петтита", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что расстыковка с МКС запланирована на 00:56 по московскому времени, а посадка на Землю намечена на 4:17 по Москве.

Экипаж "Союза МС-26" прибыл на МКС 11 сентября 2024 года.

8 апреля на МКС прибыл пилотируемый корабль "Союз МС-27" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом.

В настоящее время на станции работает экипаж из 10 человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

МКС NASA Иван Вагнер Дональд Петтит Алексей Овчинин
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