РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия предпримет жесткие меры в случае, если Япония будет поставлять Украине вооружение и военную технику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные", - сказала она. Текст ответа Захаровой на вопрос СМИ опубликован в четверг на сайте МИД РФ.

Так дипломат прокомментировала решение Токио о присоединении к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

По словам Захаровой, в случае реализации этих шагов "неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях".

"Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины", - отметила официальный представитель МИД РФ.