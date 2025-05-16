Москва советует Токио отказаться от недружественного курса для нормализации отношений

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева на встрече с делегацией японского общественно-политического объединения "Иссуйкай" во главе с его председателем Мацухиро Кимурой заявила о необходимости отказа Токио от недружественного курса по отношению к Москве для нормализации отношений двух стран.

"С российской стороны было подчеркнуто, что безальтернативной предпосылкой для нормализации межгосударственных отношений может быть только подкрепленный предметными шагами отказ японской администрации от недружественного курса", - сообщает сайт МИД.

Японская сторона выразила готовность развивать взаимоуважительный диалог с политическими партиями и научными организациями в России.

"По просьбе собеседников изложены принципиальные российские подходы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, первопричины украинского кризиса и пути урегулирования", - сообщили на Смоленской площади.

Кимура отметил, что "беспрецедентная деградация российско-японских связей не отвечает интересам японского народа".