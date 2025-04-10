Поиск

Распределение субсидий между регионами России в 2025 году стартует в июне

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Работа по распределению субсидий между регионами на очередную трехлетку в 2025 году начнется в июне, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании среди прочих законопроектов рассматривались поправки в Бюджетный кодекс.

"По решению главы государства мы сдвинем на более ранний срок начало работы по распределению между российскими субъектами субсидий на очередной бюджетный цикл. Она должна стартовать уже в июне 2025 года с тем, чтобы выверка объемов и результатов завершилась не позднее августа", - сообщил Мишустин.

Он напомнил, что в 2024 году на поддержку российских регионов было направлено свыше 3,5 трлн рублей. Средства пошли, в частности, на строительство больниц, поликлиник, обновление инженерных коммуникаций.

"Очень важно, чтобы такие ресурсы доводились до регионов максимально оперативно, а сами регионы получали информацию об объемах трансфертов как можно раньше. Это позволит им тщательнее готовить свои бюджеты, планировать источники финансирования и темпы решения задач, в том числе в рамках национальных проектов", - сказал премьер.

"К информационным системам, обеспечивающим бюджетный процесс и взаимодействие друг с другом, мы предусмотрели соответствующие требования. Ключевое - это, конечно, унификация данных, что важно для передачи информации. Организационно-технологические принципы станет определять Минфин. В сфере использования федеральных средств должны действовать четкие, единые классификаторы, справочники, реестры. Такая нормативно-справочная информация, чтобы усилия и ресурсы ведомств лучше дополняли друг друга в рамках решения общих задач", - сказал также он.

Михаил Мишустин Минфин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербургский институт кино отменил ряд решений, которые привели к уходу преподавателей

В Стамбуле завершен очередной раунд российско-американских консультаций

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Мосгорсуд утвердил приговор американцу, осужденному на 13 лет за наркотики

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

КТК планирует завершить восстановительные работы и ввести НПС "Кропоткинская" до конца мая

Военная операция на Украине

Девять жителей села в Курской области погибли при обстреле ВСУ

Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в сфере массовой миграции в Россию

Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в сфере массовой миграции в Россию

Банки РФ в 2024 году заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });