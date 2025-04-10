Распределение субсидий между регионами России в 2025 году стартует в июне

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Работа по распределению субсидий между регионами на очередную трехлетку в 2025 году начнется в июне, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании среди прочих законопроектов рассматривались поправки в Бюджетный кодекс.

"По решению главы государства мы сдвинем на более ранний срок начало работы по распределению между российскими субъектами субсидий на очередной бюджетный цикл. Она должна стартовать уже в июне 2025 года с тем, чтобы выверка объемов и результатов завершилась не позднее августа", - сообщил Мишустин.

Он напомнил, что в 2024 году на поддержку российских регионов было направлено свыше 3,5 трлн рублей. Средства пошли, в частности, на строительство больниц, поликлиник, обновление инженерных коммуникаций.

"Очень важно, чтобы такие ресурсы доводились до регионов максимально оперативно, а сами регионы получали информацию об объемах трансфертов как можно раньше. Это позволит им тщательнее готовить свои бюджеты, планировать источники финансирования и темпы решения задач, в том числе в рамках национальных проектов", - сказал премьер.

"К информационным системам, обеспечивающим бюджетный процесс и взаимодействие друг с другом, мы предусмотрели соответствующие требования. Ключевое - это, конечно, унификация данных, что важно для передачи информации. Организационно-технологические принципы станет определять Минфин. В сфере использования федеральных средств должны действовать четкие, единые классификаторы, справочники, реестры. Такая нормативно-справочная информация, чтобы усилия и ресурсы ведомств лучше дополняли друг друга в рамках решения общих задач", - сказал также он.