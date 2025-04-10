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Медведев анонсировал усовершенствование механизма выявления мигрантов с судимостью

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мигранты с непогашенной судимостью не должны получать российское гражданство, контроль за въездом таких лиц в Россию, прежде всего, в безвизовом режиме, будет усилен, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Видео с заседанием Медведев выложил на своей странице "Вконтакте".

"Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Согласно действующим правилам, они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство и тем более - гражданство", - сказал зампред Совета безопасности.

Медведев подчеркнул, что "необходимо усовершенствовать механизм предоставления сведений о таких лицах, важно, чтобы они поступали своевременно и в полном объеме". "Особенно это касается информации о тех, кто прибывает к нам в безвизовом порядке", - отметил Медведев.

Дмитрий Медведев
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