Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, прибыл в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России", - сказал собеседник агентства.

Этим самолетом, по данным из открытых источников, пользуется Уиткофф.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что спецпосланник Дональда Трампа вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным