Песков подтвердил, что Стив Уиткофф прилетел в Россию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Россию, пообещали сообщить, если состоится его встреча с Владимиром Путиным.

"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ с Уиткоффом, он сказал: "Если будет - мы сообщим".

Ранее в авиационных службах "Интерфаксу" заявили, что самолет, которым, по данным из открытых источников, пользуется Уиткофф, прибыл в Россию.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что в пятницу возможна встреча спецпосланника президента США с Путиным.