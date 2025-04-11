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Еще три региона подключат к программе газификации до 2030 года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Программа газификации регионов России на период 2026-2030 годов распространится на еще три региона: Красноярский край, Мурманскую область и Еврейская АО, сообщает пресс-служба "Газпрома".

В пятницу в Санкт-Петербург в офис концерна приехал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Он в мае 2024 года был назначен министром, а в июне 2025 года должен избраться в совет директоров "Газпрома". Цивилев обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером "текущие и перспективные задачи в сфере газификации".

Компания напоминает, что ведет реализацию программ развития газоснабжения и газификации 72 субъектов РФ на 2021-2025 годы. В результате количество регионов, где будут созданы условия для достижения полной технически возможной сетевой газификации, вырастет с 11 до 35. Более 850 тыс. российских семей уже пользуются газом, подведенным бесплатно в рамках программы догазификации. В том числе с начала 2025 года подключено 81,6 тыс. домовладений. Возможность догазификации предоставлена жителям газифицированных населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ. В программе догазификации также участвуют медицинские и образовательные учреждения: из заключенных с ними 973 договоров исполнена большая часть - 626.

""Газпром" приступил к формированию программ развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период - 2026-2030 годы. Такие документы планируется утвердить с 75 субъектами РФ, в том числе впервые - с Красноярским краем, Еврейской автономной областью и Мурманской областью", - говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили предложения "Газпрома" по совершенствованию порядка формирования топливно-энергетических балансов субъектов РФ, правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации, методики расчета показателей газификации.

Министру также были продемонстрированы производственные возможности "Невского завода" (входит в Группу "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"). Среди проектов "Газпрома", направленных на производство современного отечественного энергетического оборудования, - строительство в Тульской области высокотехнологичного литейного комплекса по производству лопаток для газовых турбин. Это ключевой и самый сложный в изготовлении элемент газовых турбин. Строительство комплекса планируется завершить в текущем году, отмечается в релизе.

Газпром Красноярский край Сергей Цивилев Еврейская автономная область Мурманская область
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