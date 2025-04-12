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Российские военные за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой народной республики, Волчье и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этом участке ВСУ за сутки потеряли более 155 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.

Как сообщили в Минобороны, в течение суток группировки войск "Центр", "Южная", "Запад" и "Днепр" улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери ВСУ здесь составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. В течение суток военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка в ДНР.

По словам военных, армия Украины потеряла на этом участке свыше 310 военных, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой народной республики и Макеевка Луганской народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

Сообщается, что за сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.

По его данным, в течение суток уничтожены до 60 украинских военных, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Как сообщили в Минобороны, на белгородском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

В ведомстве сказали, что потери ВСУ составили до 75 военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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