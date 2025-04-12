Минобороны России сообщило об ударе по украинскому военному авиазаводу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по украинскому авиационному предприятию, складам боеприпасов армии Украины и ряду других целей, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, удары нанесены авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок Вооруженных сил РФ.

Ударам за сутки подверглись позиции армии Украины в 153-х районах, заявили в Минобороны.