Дело о теракте возбуждено после атак ВСУ на энергообъекты в Курской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с обстрелом трех энергообъектов в Курской области, сообщает СК РФ в субботу.

"Следствием установлено, что 10, 11 и 12 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленные атаки на высоковольтные линии "Курскэнерго". В результате совершенного преступления в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 тыс. мирных жителей остались без электричества", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту военными следователями возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее Минобороны РФ сообщило о пяти атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру России за истекшие сутки. Три из них были совершены на объекты ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго".