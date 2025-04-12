Транскам в Северной Осетии закрыт до утра воскресенья для всех видов транспорта

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на Транскавказской автомагистрали приостановлено с 19:00 по московскому времени до утра 13 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 мск 12 апреля 2025 года до 9:00 мск 13 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.