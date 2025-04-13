Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, соединяющей РФ и Грузию, с 18:10 по московскому времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным на сайте Центра организации дорожного движения республики, в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу зарегистрированы почти 4 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.