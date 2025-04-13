Поиск

Двое погибли, трое ранены после обстрела Голой Пристани со стороны Украины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате обстрела Голой Пристани (Херсонская область), сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"Погибли два человека (мужчина 1956 г.р. и женщина 1961 г.р.), пострадало три человека (мужчины 1958 г.р, 1986 г.р. и женщина 1969 г.р.)", - сообщил Василенко.

По его данным, под удар попал частный дом, пострадавшие госпитализированы.

Херсонская область Голая Пристань обстрел жертвы пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 13 апреля

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

Минобороны сообщило, что Украина за сутки два раза атаковала энергообъекты РФ

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Песков отметил, что беседа Путина и Уиткоффа станет шагом ко встрече глав РФ и США

Четыре человека госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ханты-Мансийске

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Что произошло за день: суббота, 12 апреля

Новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья в Анапе

Подозреваемый в мошенничестве по делу о взрыве газа в доме в Махачкале арестован

Подозреваемый в мошенничестве по делу о взрыве газа в доме в Махачкале арестован
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6182 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });