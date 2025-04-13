Двое погибли, трое ранены после обстрела Голой Пристани со стороны Украины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате обстрела Голой Пристани (Херсонская область), сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"Погибли два человека (мужчина 1956 г.р. и женщина 1961 г.р.), пострадало три человека (мужчины 1958 г.р, 1986 г.р. и женщина 1969 г.р.)", - сообщил Василенко.

По его данным, под удар попал частный дом, пострадавшие госпитализированы.