Обстрелы ВСУ по Херсонской области привели к гибели человека

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Погиб 49-летний житель Голой Пристани, ранения получил 35-летний мужчина, проживающий в этом же населенном пункте. Также травмирован в результате обстрела 73-летний мужчина в Новой Каховке. Все пострадавшие госпитализированы", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

Сальдо добавил, что ВСУ также нанесли удар по автомобилю скорой помощи на территории больницы в Алешках, обошлось без пострадавших.