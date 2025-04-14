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ФАС возбудила дело против томского аэропорта "Богашево"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Томской области возбудило дело в отношении ООО "Аэропорт Томск" (оператор томского аэропорта "Богашево") в связи с сокращением часов приема и обработки груза на территории аэровокзала, сообщает пресс-служба ФАС.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выразились в сокращении времени приема груза до 4,5 часов - c 13:00 до 17:30. Это ограничило для грузоотправителей доступ к услугам по обработке груза в часы работы аэропорта.

"Территориальное управление службы установило, что сокращение часов не было обосновано объективными причинами, такими как изменения в работе аэропорта или сокращение штата сотрудников. Кроме того, такие действия не предусмотрены действующим законодательством в сфере воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

По мнению ФАС, ограничение доступа к услугам по приему груза может нарушить права контрагентов и создать препятствия для его своевременной обработки. Это может, в свою очередь, повлечь негативные последствия и убытки для грузоотправителей.

Дело было возбуждено по п.4 ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции" (экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара). В случае установления вины, оператору "Богашево" грозит штраф в соответствии с КоАП.

Томск ФАС Богашево Томская область
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