Нефтепереработка в России в 2030-2050 годах планируется на уровне 283 млн т в год

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Целевой сценарий утвержденной Энергетической стратегии России до 2050 года предполагает нефтепереработку в период 2030-2050гг на уровне 283 млн тонн по сравнению с 275 млн тонн в 2023 году, говорится в документе.

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок должны составить 156 млн тонн в 2030 году, в 2036 году 159 млн тонн и 158 млн тонн в 2050 году (в 2023 году - 144 млн тонн).

Экспортные отгрузки запланированы в объеме 127 млн тонн, 124 млн тонн и 125 млн тонн, соответственно (133 млн тонн в 2023 году).

Переработка нефти в прошлом году снизилась на 3%, до 266,5 млн тонн. В частности, выпуск бензинов составил 41,1 млн тонн (против 43,9 млн тонн в 2023 году, снижение на 6,4%), дизтоплива - 81,6 млн тонн (против 88,1 млн тонн в 2023 году, снижение на 7,4%).