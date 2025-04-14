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Суд 11 июня продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Shell

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 июня продолжит рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к концерну Shell о взыскании 1,5 млрд евро, сообщается в картотеке суда.

После предыдущего заседания (14 февраля) в суд поступили ходатайство компании "Шелл Энерджи Юроп Лтд" об отложении судебного разбирательства, а также ходатайство ООО "Газпром экспорт" об ознакомлении с материалами дела.

Процесс идет в закрытом режиме. По мнению сторон, в материалах дела присутствуют коммерческая тайна и конфиденциальная информация. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, информация о деле "может усилить санкционное давление на нашу страну".

Ведомство подало иск к ряду структур Shell в сентябре. Ответчиками значатся корпорация Shell plc, Shell Global Solutions International BV, Shell Exploration & Production Services BV, ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", Shell International Exploration & Production BV, Shell Sakhalin Services B.V., Shell Energy Europe Ltd, Shell Sakhalin Holdings BV. Третьи лица по иску - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго России, ООО "Сахалинская энергия", Sakhalin Energy Investment Company Ltd, правительство Сахалинской области.

По данным Shell, Генпрокуратура требует от нее возместить "Газпром экспорту" 1,5 млрд евро за неоплаченные в 2022 году поставки газа за счет 94 млрд рублей, зарезервированных для Shell в качестве компенсации доли в проекте "Сахалин-2".

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, доля в 50,00000001% предназначалась "Газпром Сахалин холдингу". Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) - подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, причиненного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Shell Sakhalin Energy Газпром экспорт Генпрокуратура Минэнерго
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