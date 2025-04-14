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В Кремле не видят ничего неожиданного в продлении Трампом антироссийских санкций

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с продлением президентом США Дональдом Трампом действия указа прежней администрации о санкциях против РФ заявили, что другого решения вряд ли стоило ожидать.

"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию (их) фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счёт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал продление Трампом указа прежнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена об антироссийских санкциях и ответил на вопрос о том, повредит ли это переговорам РФ и США, или Москва пока другого решения и не ожидала.

Дмитрий Песков Джо Байден США Дональд Трамп
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