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Кремль предупредил об эскалации в случае поставок ракет Taurus Украине

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о неминуемой эскалации напряженности в зоне украинского конфликта из-за возможных поставок Германией Украине ракет Taurus.

"Судя по высказываниям господина Мерца (Фридриха Мерца, будущего канцлера ФРГ - ИФ), он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Аналогичные позиции мы видим и в других европейских столицах. К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее, склонны к тому, чтобы и дальше провоцировать продолжение войны".

Ранее претендент на пост нового главы правительства ФРГ, лидер Христианско-Демократического союза Мерц заявил, что его страна поставит Украине крылатые ракеты Taurus, но это решение должно быть одобрено странами Евросоюза. Он добавил при этом, что западные страны уже поставляют аналогичное оружие Киеву.

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Евросоюз Дмитрий Песков Украина Германия Фридрих Мерц Taurus
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