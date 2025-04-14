Будущий канцлер ФРГ высказался за поставки Германией ракет Taurus Украине
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившего на немецких парламентских выборах блока ХДС/ХСС, кандидат на пост канцера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии следует поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus.
"Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами", - заявил он в эфире телеканала ARD.
По его словам, "Соединенные Штаты поставляют, Франция поставляет, Великобритания поставляет; мы тоже должны были поставлять".
Дальность действия ракет Taurus составляет около 500 километров, при определенных условиях.