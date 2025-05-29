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Мерц не исключил передачу ракет Taurus Украине в будущем

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором Германия в будущем решит передать Украине ракеты Taurus, нельзя исключать, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Конечно, это в пределах возможного", - ответил он на соответствующий вопрос.

Мерц указал, что в случае таких поставок потребуется в течение нескольких месяцев обучать украинских военных использованию ракет.

Ранее на этой неделе Мерц объявил, что ФРГ будет финансировать производство дальнобойных ракет на Украине. Он также не исключил, что такие ракеты можно будет производить и на территории ФРГ.

Sky News предположил, что заявление Мерца о поддержке производства ракет на Украине, судя по всему, означает, что Берлин отказался от идеи передачи Киеву собственных ракет Taurus.

Taurus - германско-шведская авиационная крылатая ракета, предназначенная для высокоточных ударов и поражения наземных высокозащищенных целей, включая бункеры, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разработки и испытания ракеты проходили в 1995 - 2005 годы, на вооружение поступила в 2005 году. Состоит на вооружении ФРГ (заказано 600 единиц для ВВС Германии), Испании (43 единицы), Южной Кореи (267 единиц); в феврале 2025 года Швеция также объявила о решении вооружить свои истребители ракетами Taurus.

Общая масса ракеты - 1,4 тысячи кг, масса боевой части - 480 кг; дальность полета около 500 км, максимальная скорость - 323 м/с. Ракеты могут запускаться с истребителей F-15, F-18, Eurofighter Typhoon, SAAB JAS 39 Gripen, Panavia Tornado.

Существует целый ряд модификаций ракет, с оснащением боевыми частями различных типов, с возможностью использования в том числе с земли и моря. Ближайшими аналогами Taurus считаются англо-французские Storm Shadow/SCALP-EG и американские AGM-158 JASSM.

Германия Фридрих Мерц ФРГ Швеция Украина Taurus
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