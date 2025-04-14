Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Международного банка развития (МБР), Москва) запретил бывшим временно исполняющему обязанности предправления банка Ивану Минакову и экс-члену правления Сергею Гусеву выезжать из России.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, выезд запрещен до исполнения судебных актов о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Заявление АСВ поступило в суд 3 марта.

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2022 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о привлечении Минакова и Гусева к субсидиарной ответственности. До этого суд первой инстанции приостановил производство по заявлению агентства в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

АСВ просило суд взыскать с ответчиков 538,1 млн рублей.

Банк России отозвал у МБР лицензию на осуществление банковских операций с 9 декабря 2016 года. Тогда же была назначена временная администрация.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве МБР 19 декабря 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал МБР банкротом в марте 2017 года, конкурсным управляющим утверждено АСВ.