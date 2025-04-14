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Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение
Гражданин США Джозеф Татер
Фото: NEWS.ru/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы направил на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, которому вменялось нападение на сотрудницу полиции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда Татер направлен в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему принудительных мер медицинского характера", - сообщили в суде в понедельник.

Татеру вменялось применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По решению суда он освобожден от уголовной ответственности как лицо, страдающее психическим расстройством.

Материалы по делу Татера были рассмотрены в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинителя, заявившего, что в ходе процесса будут оглашены сведения, касающиеся состояния здоровья подсудимого.

Защита Татера предлагала закрыть процесс только для исследования медицинских документов, а в остальной части оставить слушание открытым.

Гособвинение просило суд направить Татера на принудительное лечение, поскольку ранее у него было выявлено психическое заболевание.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно в августе прошлого года. В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий день отправил в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

Адвокат американца на одном из судебных заседаний сообщил, что Татер приехал в РФ с целью получения политического убежища. Сам Татер заявил присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

В ходе следствия Татер не признал вину по предъявленному обвинению.

Как сообщалось, Татер, уроженец Чехии, 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия, пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом, как заявили сотрудники отеля и полиции, американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Татеру отказали в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, говорил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Согласно постановлению об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, согласно пояснениям одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем его заковали наручники и доставили в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции.

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где был задержан.

РФ США Джозеф Татер
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