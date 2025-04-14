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Дело американца Татера будет рассмотрено судом в Москве в закрытом режиме

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству гособвинения в закрытом режиме рассмотрит материалы дела о нападении на сотрудницу полиции в отношении гражданина США Джозефа Татера, передал корреспондент "Интерфакса".

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Соответствующее ходатайство было заявлено прокурором, который указал на то, что в ходе процесса будут оглашены сведения, касающиеся состояния здоровья Татера.

Защита Татера предлагала закрыть процесс только для исследования медицинских документов, а в остальной части - оставить слушание открытым.

Гособвинение просит суд направить Татера в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему принудительных мер медицинского характера. Ранее у него было выявлено психическое заболевание.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно в августе прошлого года. В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий по ходатайству следствия отправил в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

Ранее его адвокат сообщил, что гражданин США приехал в РФ с целью получения политического убежища, а сам Татер заявил присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

США Джозеф Татер
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