Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево

Пятеро фигурантов получили от 12,5 до 18 лет лишения свободы

Обвиняемые в поджоге пожарного вертолета на аэродроме "Остафьево" перед заседанием 2-го западного окружного суда. Февраль 2025 года. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве приговорил к срокам от 12,5 до 18 лет лишения свободы пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево", сообщила во вторник Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Станислава Хамидулина, Романа Яковца, Даниила Ямскова, Никиты Булгакова и Анастасии Мочалиной. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба)", - заявили в прокуратуре.

Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил Булгакова к 18 годам лишения свободы, Ямскова - к 17 годам и 7 месяцам лишения свободы. Хамидулин и Яковец приговорены к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый. Все они будут отбывать первые 3 года наказания в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.

Судом им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Мочалина приговорена к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, судом установлено, что в апреле 2024 года фигуранты дела, "незаконно проникнув на территорию аэропорта и действуя по указанию украинского куратора, совершили поджог вертолета".

"Они зафиксировали произошедшее на видеокамеру и скрылись с места преступления. Ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления, составил не менее 700 млн рублей", - отметили в СК.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово молодые люди были установлены и задержаны.

"По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные преступления им было обещано крупное денежное вознаграждение, из которого они получили лишь незначительную часть", - добавили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре также сообщили, что в апреле 2024 года Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков, "используя сеть Интернет, по заданию неустановленного лица подожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово-Голицыно, фиксируя все на камеру мобильного телефона".

"После отправки заказчику видеозаписи-отчета виновные получили вознаграждение в размере 15 тыс. рублей, которые разделили между собой", - сказали в надзорном ведомстве.



