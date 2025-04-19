Следователи установили трех командиров ВСУ, причастных к атаке БПЛА на Курск

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Военные следователи установили имена украинских командиров, руководивших массированной атакой беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в субботу.

"Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля. В их числе: командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович; командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний; заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк. Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск", - говорится в сообщении.

В результате атаки дронов в Курске погибла пожилая женщина, девять человек пострадали. Повреждены жилые дома и гражданские объекты, а также машины скорой помощи.

"Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка, подозреваемых в совершении террористического акта. Будет дана правовая оценка и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков", - заявила Петренко.