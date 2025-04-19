Поиск

Следователи установили трех командиров ВСУ, причастных к атаке БПЛА на Курск

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Военные следователи установили имена украинских командиров, руководивших массированной атакой беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в субботу.

В РоссииПочти 40 частных домов повреждено при атаке БПЛА на КурскЧитать подробнее

"Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля. В их числе: командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович; командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний; заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк. Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск", - говорится в сообщении.

В результате атаки дронов в Курске погибла пожилая женщина, девять человек пострадали. Повреждены жилые дома и гражданские объекты, а также машины скорой помощи.

"Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка, подозреваемых в совершении террористического акта. Будет дана правовая оценка и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков", - заявила Петренко.

Курск МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 19 апреля

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США

США рассматривают признание Крыма российским

У православных христиан наступила Великая суббота

У православных христиан наступила Великая суббота

Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Трамп допустил выход из украинского урегулирования при препятствовании одной из сторон

Трамп допустил выход из украинского урегулирования при препятствовании одной из сторон

Литовская финкомпания Paysera уведомила граждан Белоруссии и России о заморозке счетов

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Рубио допустил, что США перестанут работать над урегулированием на Украине

Рубио допустил, что США перестанут работать над урегулированием на Украине

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе395 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });