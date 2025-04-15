Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суд впервые привлек к ответственности банк за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных, назначив по административному делу наказание в виде штрафа в 200 тыс. руб., говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора (РКН).

"Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. С доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы. В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

По данным РКН, банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тыс. рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp.

Название банка в сообщении РКН не упоминается.

Ведомство напоминает, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. РКН тогда перечислил мессенджеры, запрещенные для передачи платежных документов и персональных данных россиян. В список попали: Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram.

Кроме того, в конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тыс. рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян, отмечается в сообщении.