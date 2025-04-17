Поиск

Сальдо заявил о гибели человека в Алешках в результате обстрела

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Алешках за минувшие сутки в результате обстрела один человек погиб и еще один был ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, из-за удара по электроподстанции в Алешкинском районе остались без электроснабжения 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов трех муниципалитетов Херсонской области. Ведутся восстановительные работы.

По данным Сальдо, ВСУ за сутки нанесли удары еще по семи населенным пунктам региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо Алешкинский район Херсонская область Алешки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

Директор Судебного департамента при ВС встревожен усугублением нехватки судей

Директор Судебного департамента при ВС встревожен усугублением нехватки судей

Предложение новостроек Подмосковья упало до минимума с 2020 года

Предложение новостроек Подмосковья упало до минимума с 2020 года

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Российские военные нейтрализовали за ночь 71 беспилотник ВСУ

Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение российских заложников

Путин встретился с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России

Путин встретился с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России

Что произошло за день: среда, 16 апреля

Минтруд России сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ до 29

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6202 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });