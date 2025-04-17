Сальдо заявил о гибели человека в Алешках в результате обстрела

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Алешках за минувшие сутки в результате обстрела один человек погиб и еще один был ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, из-за удара по электроподстанции в Алешкинском районе остались без электроснабжения 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов трех муниципалитетов Херсонской области. Ведутся восстановительные работы.

По данным Сальдо, ВСУ за сутки нанесли удары еще по семи населенным пунктам региона.