Володин ждет от правительства предложений по защите людей от бродячих собак

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Предложений от правительства, направленных на защиту людей от бродячих собак, до сегодняшнего дня не поступало, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Важно, чтобы правительство использовало свое право законодательной инициативы по тем проблемным вопросам, которые волнуют наших граждан", - сказал Володин в среду журналистам.

По словам председателя Госдумы, только за последнюю неделю в СМИ появилась информация о трех новых случаях нападения собак на детей.

"Правильно искать решение этой проблемы, а не стоять в стороне. Бродячие собаки не должны бегать по детским площадкам, паркам, скверам. Необходимо сделать все, чтобы защитить людей от агрессивных животных", - отметил он.

Володин подчеркнул, что у регионов должны быть полномочия для этого. Председатель Госдумы уверен, что было бы правильно, если бы и сенаторы как представители регионов сформулировали свои предложения по защите людей от бродячих собак.

На пленарном заседании 18 марта Госдума приняла обращение к правительству с просьбой представить позицию кабинета министров по ситуации в сфере обращения с животными и предложения по решению проблем.