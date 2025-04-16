Минобороны сообщило о шести украинских атаках на энергообъекты России за сутки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток нанесли шесть ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, атаки зафиксированы в четырех областях России, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении ведомства.

В Белгородской области 15 апреля в 08:05 в результате обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга - Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", без электроснабжения оставались около 17 400 потребителей в Грайворонском районе, сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, 16 апреля в 04:02 после атаки украинского дрона, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", без электроснабжения оставалось более 4,6 тыс. точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.

"В Брянской области: 15 апреля в 16:02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ "Андрейковичи" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате второй атаки около 19:36 из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго", без электроснабжения оставались бытовые потребители в населенном пункте Подывотье Севского района.

"В Курской области: 15 апреля в 05:35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши - Мурыновка - Кировская филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго", - говорится в сообщении.

В Херсонской области 16 апреля в 00:49 в результате атаки украинского беспилотника по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора, станция снизила рабочую мощность на 30 МВт, сообщили военные.