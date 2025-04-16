В Кремле пока не готовы сообщить о сроках моратория на удары по энергообъектам Украины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не готовы сообщить о сроках окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, будет ли мораторий считаться оконченным в ночь на 17 апреля или 17 апреля вечером.

Накануне он заявил журналистам, что это решение будет зависеть от Верховного главнокомандующего.

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта в Кремле сообщили о введении временного моратория на удары по энергообъектам Украины сроком на 30 суток.

Позднее Кремль сообщил, что мораторий по взаимной договоренности может быть продлен, а в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.