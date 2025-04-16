Поиск

В Кремле пока не готовы сообщить о сроках моратория на удары по энергообъектам Украины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не готовы сообщить о сроках окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, будет ли мораторий считаться оконченным в ночь на 17 апреля или 17 апреля вечером.

Накануне он заявил журналистам, что это решение будет зависеть от Верховного главнокомандующего.

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта в Кремле сообщили о введении временного моратория на удары по энергообъектам Украины сроком на 30 суток.

Позднее Кремль сообщил, что мораторий по взаимной договоренности может быть продлен, а в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед одобрил полный запрет на образовательную деятельность для иноагентов

Ставка ЦБ РФ

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Магнитная буря зафиксирована на Земле

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать альтернативные ипотеке механизмы покупки жилья

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });