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Совет Федерации одобрил закон о новых критериях для признания иноагентом

В реестр иноагентов можно будет попасть на содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о расширении регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов.

Закон № 870801-8 вносит поправки в ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предусматривающие возможность признания иностранными агентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Также закон позволит признавать иноагентами лиц, вовлекающих других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Законопроект в парламент внесли четыре сотни депутатов Госдумы.

Совет Федерации Госдума
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