Поиск

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о расширении регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов.

Закон, который размещен на официальном портале правовой информации, вносит поправки в ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предусматривающие возможность признания иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности государства.

Также устанавливается возможность признания иностранными агентами лиц, вовлекающих других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Авторами инициативы выступила большая группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Владимир Путин Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

В Москве удовлетворены заявлениями США о том, что Украина не вступит в НАТО

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Путин поручил рассмотреть вопрос создания суперкомпьютерного центра

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров
Военная операция на Украине

Российские военные продолжили проведение СВО после окончания перемирия

Военная операция на Украине

Военные РФ зафиксировали 4900 нарушений режима пасхального перемирия

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне85 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });