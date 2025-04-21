В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о расширении регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов.

Закон, который размещен на официальном портале правовой информации, вносит поправки в ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предусматривающие возможность признания иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности государства.

Также устанавливается возможность признания иностранными агентами лиц, вовлекающих других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Авторами инициативы выступила большая группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.