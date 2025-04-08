Володин призвал правительство активнее бороться с иноагентами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что правительству следует активнее участвовать в подготовке законодательных инициатив, направленных на противодействие иностранному влиянию.

"Вообще, правильно было пригласить правительство, чтобы они концептуально взяли и высказали видение по этому вопросу", - сказал он в ходе рассмотрения закона, предусматривающего, что некоммерческие организации не могут иметь статус социально ориентированных, если они стали иностранными агентами.

Он отметил, что "у нас 10 действующих иностранных агентов являются социально-ориентированными организациями, и могут получать как муниципальную помощь, так и, получив этот статус, получать другие меры поддержки".

По мнению Володина, "то, что сегодня инициировали депутаты, правительство должно было внести давно: защитить безопасность и сделать все, чтобы у нас эти иностранные агенты не могли действия свои враждебные предпринимать и чтобы не было основы для того, чтобы они тут у нас появлялись".

"А правительству надо более активно действовать и понимать, что вы здесь должны быть впереди. Мы вам будем помогать и поддерживать", - добавил председатель Госдумы.

Госдума приняла в третьем чтении законы, повышающие контроль за деятельностью иноагентов. В соответствии с этими законами признавать иноагентами также будут лиц, которые: оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.

Иноагентам будет запрещено осуществлять просветительскую и образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку.

Станет возможным судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, в случае совершения ими противоправных действий против России из-за рубежа по 20 уголовным статьям.

Вводится уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет за оказание из корыстных побуждений или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых наша страна не участвует, а также дискредитацию Вооруженных сил России.

Имущество, полученное в результате таких преступлений, подлежит конфискации.

"Принятые решения предусматривают меры, направленные на противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела России, а также пресечение преступлений против её суверенитета", - считает Володин.