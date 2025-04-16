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Росстат сообщил о подорожании бензина с 8 по 14 апреля на 0,14%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В России с 8 по 14 апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,14% после повышения на 0,24% с 1 по 7 апреля и 0,05% с 25 по 31 марта, сообщил Росстат. С начала года цены к 14 апреля выросли на 2,08% (общая инфляция за этот период составила 2,99%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 14 апреля была на уровне 59,55 рубля (на 7 апреля - 59,47 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,36 рубля (56,29 рубля), АИ-95 - 61,56 рубля (61,46 рубля), АИ-98 - 83,98 рубля (83,94 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 8 по 14 апреля выросли на 0,08% после того, как росли на 0,09% с 1 по 7 апреля и на 0,01% с 25 по 31 марта. С начала года дизтопливо подорожало на 1,34%. Средняя цена ДТ в стране на 14 апреля составляла 71,09 рубля за литр (неделей ранее - 71,04 рубля).

Потребительские цены на бензин в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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