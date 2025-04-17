Российские военные сообщили, что Украина 10 раз за сутки атаковала энергообъекты РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки десять раз атаковали объекты энергетики на территории семи российских регионов, сообщает министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, атаки предприняты на территории семи областей РФ.

Ведомство отмечает, что Киев "в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре".

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